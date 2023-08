I debiti delle famiglie salgono a 22 710 euro | rischio usura

Leggi su lopinionista

(Di sabato 12 agosto 2023) MESTRE – Leitaliane sono sempre più indebitate con le banche tanto che al 31 dicembre 2022 l’importo medio dell’indebitamento per nucleo famigliare presente è salito a 22.710. Lo sostiene la Cgia di Mestre che rileva come complessivamente lo stock deibancari in capo a tutte leitaliane si è attestato sul livello record di 595,1 miliardi died è aumentato del 3,5% rispetto al 2021. Una situazione che per la Cgia apre scenari preoccupanti sul fronte dell’sebbene il numerodenunce alle forze dell’ordine di questo reato sia da tempo in calo. L’è un fenomeno “carsico” – avverte la Cgia – difficilmente chi è caduto nella rete degli strozzini si rivolge alle forze dell’ordine. Le vittime, molto spesso, ...