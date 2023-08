I dati da incubo sui clandestini | sbarchi raddoppiati e più morti

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 agosto 2023) «Il Mediterraneo centrale rimane la rotta più attiva per l'ingresso nell'Unione Europea quest'anno, con oltre 89mila arrivi riportati dalle autorità nazionali nei primi sette mesi del 2023». È quanto si legge in una nota di Frontex che sottolinea che si tratta del totale più alto per questa rotta dal 2017, con un aumento del 115% , vale a dire un aumento degli arrivi più che raddoppiato. «La maggiore pressione migratoria su questa rotta potrà persistere nei mesi prossimi, con i trafficanti che offrono prezzi minori ai migranti in partenza da Libia e Tunisia nel mezzo di una forte concorrenza tra gruppi criminali», aggiunge la nota dell'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Frontex osserva inoltre chele altre rotte del Mediterraneo hanno visto una diminuzione dei flussi, del 2% per quella occidentale e del 29% di quella orientale. «Sfortunatamente, le traversate in mare ...