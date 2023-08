I 9 migliori film e serie tv di Henry Cavill

Leggi su movieplayer

(Di sabato 12 agosto 2023) Da Superman a Sherlock Holmes fino a Geralt di Rivia, tanti i ruoli iconici nella carriera di, che stiamo per salutare nella sua ultima stagione di The Witcher su Netflix. Andiamo a riscoprire itv dell'attore.è un attore che ha saputo conquistare il favore del pubblico e dei fan grazie al proprio animo nerd che cela dietro i ruoli iconici che ha interpretato, su tutti sicuramente Superman riuscendo a incarnare anche fisicamente l'animo del personaggio, forse il più celebre supereroe dei fumetti di sempre. È proprio in quest'ottica che andiamo a ripercorrere la sua carriera, fatta di ruoli iconici che ha dovuto abbracciare e fare propri, uno dopo l'altro. Dalle dinamiche di corte dei Tudors alle avventure di The Witcher, ...