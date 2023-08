I 5 motivi per cui essere gentili fa bene agli altri e a se stessi | iniziate da subito e sarete fieri di voi

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 12 agosto 2023) Se sei gentile la tua vita cambierà in positivo in cinque fantastici modi: provae sarai sbalordito. Di gentilezza ne abbiamo davvero bisogno. Il mondo contemporaneo è diventato materialista, spietato e chi soccombe in qualche gara della vita non solo non è aiutato ma anzi è deriso ed è considerato un perdente. Un mondo così duro non è realmente a misura d’uomo e non ha importanza che tu vinca o che perda questa o quell’altra gara: alla fine ti sentirai sempre vuoto e povero. I personaggi pubblici in tv ed i politici si urlano gravi insulti e questo fa salire gli indici d’ascolto. La gentilezza ti cambia la vita – grantennistoscana.itAl giorno d’oggi chi è gentile appare noioso e fragile. Eppure l’idea che la gentilezza sia una vecchia cosa ormai passata di moda è radicalmente sbata. La gentilezza ti rende in realtà più forte e vincente e ...