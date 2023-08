I 10 migliori film e serie tv di Matthew McConaughey

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 12 agosto 2023) “All right, all right, all right!”. Ecco una battuta che è valsa una carriera. Con questa esclamazione e con il personaggio di David Wooderson, infatti,ha iniziato a farsi notare. Era il 1996 e il giovane attore texano aveva ottenuto il ruolo nelUn volto per due. Da quel momento la sua ascesa è stata costante ed è riuscita a sfruttare generi diversi a seconda del momento e delle richieste. A favore di, poi, è pesata anche una notevole trasversalità e la capacità di cogliere l’occasione giusta per cambiare completamente il tono e l’intensità dei suoi ruoli. Così, conosciuto all’inizio soprattutto come il protagonista per eccellenza delle commedie romantiche come Prima o poi mi sposo e Come farsi lasciare in 10 giorni, l’attore ha compito il salto carpiato nel cinema impegnato e ...