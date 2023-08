Hubner | «Non fare mai lo scambio Lukaku-Vlahovic»

(Di sabato 12 agosto 2023) Dario, ex giocatore, ha parlato a Tuttosport del possibiletra Juventus e Chelsea Dario, ex giocatore, ha parlato a Tuttosport del possibiletra Juventus e Chelsea. Ecco le sue dichiarazioni.? – «tutta la vita. Io questonon loi mai. Non perché non stimi, che potenzialmente può essere anche più decisivo, ma al di là dell’età che parla a favore del serbo, Dusan ha ancora ampi margini di miglioramento e tra uno o due anni può essere ancora più forte e valere di più».

