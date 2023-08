Highlights e gol Athletic Bilbao-Real Madrid 0-2 | Liga 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 12 agosto 2023) Glidi0-2, match di. Esordio con vittoria nella nuova stagiona per gli uomini di Carlo Ancelotti. I Blancos trovano le reti della vittoria tutte nel primo tempo: i gol portano la firma di Rodrygo (28?) e Bellingham (36?). Buon match per Lunin, chiamato a sostituire Courtois tra i pali. Di seguito, le azioni salienti della partita della prima giornata di. SportFace.

Glie le azioni salienti di Bayern Monaco - Lipsa, finale di Supercoppa di Germania che ... Al 44 una magia su De Ligt vale ildel 2 - 0. Mazraoui al 68 commette il fallo da rigore e Olmo ...Finisce senza reti l'incontro di Cesena tra Juventus e Atalanta. Buone comunque le indicazioni, specialmente nel primo tempo, per Allegri e Gasperini. Bene Weah, come già in altre occasioni da quando ...Glie idi Partizani - Roma 1 - 2, ultimo test del precampionato giallorosso. Nel primo tempo i giallorossi trovano due reti: al 19 Pagano si inventa l'assist per il pallonetto di El ...

Highlights e Gol Milan Etoile du Sahel: le immagini del match Milan News 24

Finisce senza reti il debutto del Psg in Ligue 1. Con Mbappé fuori rosa e presente in tribuna e senza Neymar, che vorrebbe lasciare Parigi (così come Verratti), i campioni di Francia non vanno oltre l ...Debutto da incubo per il centravanti inglese che deve rimandare per festeggiare il primo titolo in carriera. Uno straordinario Dani Olmo, autore di una tripletta, trascina il Lipsia alla vittoria ...