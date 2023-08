Highlights e gol Arsenal-Nottingham Forest 2-1 | Premier League 2023 2024 VIDEO

L'Inter continua la ricerca dell'attaccante e Maxim Choupo - Moting del Bayern Monaco è uno dei candidati a vestire nerazzurro. Ecco ie gli assist del tedesco naturalizzato camerunese con la maglia dei bavaresi dal 2020 ad ...Segna subito Laborde ma il Lilla trova il pareggio con Diakite di testa proprio alla fine della partita. Una beffa per il Nizza allenato dall'italiano ...Di seguito glidel match.

Highlights amichevole Milan-Trento, gol e risultato: la sintesi del match (VIDEO) MilanLive.it

Australia - Francia highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per i quarti di finale del Mondiale femminile.CASTEL DI SANGRO - Quarta ed ultima amichevole nel ritiro di Castel di Sangro per il Napoli di Rudi Garcia, che batte per 2-0 l'Apollon Limassol grazie alle reti di Osimhen e Simeone. Ecco gli highlig ...