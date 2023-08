(Di sabato 12 agosto 2023) Quest'estate impazza il trend del Latte Make-up che lei ha contribuito a rendere virale. Ma uno dei marchi di fabbrica dirimangono assolutamente i suoi. Da California girl a brunette, dal bob al Rapunzel, dai top knot al più raffinato degli chignon, la modella ha mostrato la sua natura camaleontica in fatto di chioma. E noi le rendiamo grazie per sempre

Conosci il "trucco alla fragola" lanciato dalla modellaSta spopolando ed è facilissimo da realizzare. Vediamo come replicarlo usando dei prodotti low cost alla portata di tutti. Come spesso accade a lanciare le nuove tendenze in fatto di ...Parola didi Cecilia Caruso C olpi di fulmine, ossessioni durature, love story senza tempo. La moda è scandita da passioni e sentimenti, da tendenze fulminee e trend longevi. Tra gli ...In che modo il tomato girl summer look si differenzia da queste due estetiche estive Se nel caso del trucco fragola , il cui successo si deve alla top model, la base è minimal e ...

Hailey Bieber che indica la via delle tendenze capelli Vanity Fair Italia

Conosci il “trucco alla fragola” lanciato dalla modella Hailey Bieber Sta spopolando ed è facilissimo da realizzare. Vediamo come replicarlo usando dei ...Blush effetto pelle "tinta" dal succo di fragola: è la tendenza Strawberry Makeup, il trucco estivo bonne mine diventato virale con Hailey Bieber ...