Guerra Ucraina-Russia | Kiev | “58 Paesi sostengono formula di pace Zelensky”

(Di sabato 12 agosto 2023) (Adnkronos) – "Quinto incontro con i rappresentanti di missioni diplomatiche straniere riguardo l'attuazione delladidel presidente Volodymyr. Con noi ci sono già 58(all'incontro precedente c'erano rappresentanti di 43)". Così su Telegram il capo dell'ufficio del presidente, Andriy Yermak, dopo la riunione di Gedda, in Arabia Saudita, dei giorni scorsi. Yermak ha assicurato che "stiamo lavorando" e che svelerà in seguito "i dettagli". Ha annunciato, riporta Ukrinform, preparativi per un prossimo incontro a livello di consiglieri dei capi di Stato dedicato alladiannunciata lo scorso novembre.