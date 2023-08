Guerra in Ucraina | cade un aereo russo Putin verso la partecipazione al G20 in India a settembre

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 12 agosto 2023) Un jet militareSu-30 è precipitato oggi durante un volo di addestramento nell’exclave di Kaliningrad, tra la Polonia e la Lituania, e i due piloti che erano a bordo sono rimasti uccisi. Lo ha riferito il Distretto militare occidentalecitato dall’agenzia Tass. La stessa fonte ha aggiunto che l’, che non era armato, si è schiantato in una zona disabitata. Secondo i primi accertamenti la causa della sciagura sarebbe stata un “malfunzionamento tecnico”. Lo “Zar” presente a New Delhi? Il presidenteVladimirsta valutando se partecipare di persona al vertice del G20 il 9-10a Nuova Delhi. Lo afferma l’emittente americana Nbc, citando una fonte del Cremlino.aveva partecipato al G20 di Roma nel 2021 in collegamento video. Al ...