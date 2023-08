Graziani | «Arnautovic o Zapata all’Inter? Vi spiego chi preferisco»

Leggi su inter-news

ha parlato di due profili accostati all'attacco dell'Inter: la sua preferenza tra Markoe Duvan. PREFERENZA ? Ciccio, a "Microfono Aperto" su Radio Sportiva, ha parlato così della questione attaccante: «L'Inter sta valutando per l'attacco i profili giusti. Con Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Joaquin Correa si può partire ma un attaccante arriverà. Le caratteristiche saranno quelle di un attaccante da area di rigore e non ho dubbi che arriverà!? Con Lautaro Martinez per me si sposa meglio Marko».