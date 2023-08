Gosens | retroscena sulla trattativa Una decisione diversa

(Di sabato 12 agosto 2023) Robinsi trasferirà a breve l’Union Berlino. Il calciatore lascerà a titolo definitivo l’Inter, ecco tutti i dettagli e unparticolare. VOLONTÀ – Robinvoleva restare all’Inter. Solamente negli ultimi giorni il club gli ha comunicato ladi cederlo, pertanto il calciatore ha cambiato idea. C’è in questo momento l’accordo per un trasferimento a titolo definitivo del tedesco tra Inter e Union Berlino per la cifra di 15 milioni di euro. A riferirlo è Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Dopo la stretta di mano con l'Union Berlino per il trasferimento di Robin, l'Inter si fionda su Carlos Augusto . Il brasiliano del Monza ha rinnovato con i brianzoli proprio per poter semplificare le operazioni di prestito imbastite dal club biancorosso con l'Inter. ...Calciomercato bollente per l'Inter: ilsull'affare che vede coinvolti Robine Nuno TavaresMercato no stop per Marotta e Ausilio, che stanno cercando in tutti i modi di rendere la rosa di Inzaghi super competitiva per il ...Commenta per primo Robinha deciso: niente Germania e niente Wolfsburg. L'ex Atalanta ha scelto di restare all'Inter , archiviando definitivamente la pista verso la Bundesliga. Lo riporta Sky Sport Deutschland che ...

Spunta il retroscena: Gosens ha fatto saltare tutto InterLive.it

Carlos Augusto al fantacalcio – Buone notizie in casa Inter, la società nerazzurra ha raggiunto un accordo per il brasiliano, Carlos Augusto. Quest’ultimo nella scorsa stagione è stato uno dei miglior ...Nel frattempo, ecco che emerge un particolare retroscena. Gosens ha detto no al Wolfsburg e così l’Inter non ha potuto chiudere per Nuno Tavares: il retroscena Stando, infatti, a quanto riferito ...