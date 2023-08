Gosens all’Union Berlin | l’Inter è d’accordo sulle cifre! Ore calde

Leggi su inter-news

(Di sabato 12 agosto 2023) Robinè pronto a lasciareper ritornare in Germania. Il laterale tedesco è corteggiato d, che ha già raggiunto l’accordo col club nerazzurro ACCETTATA ?vede la Bundesliga e l’Uniono.sta per accettare l’offerta da 15 milioni di euro, bonus inclusi, del clubese. A confermarlo Matteo Moretto di Relevo. Per la prima volta i tedeschi si sono avvicinati alle richieste del. Oreper l’OK definitivo e il trasferimento nella capitale tedesca. Da capire sereinvestirà parte del denaro per Carlos Augusto. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...