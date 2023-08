Google | news anche per gmail | nuove regole per cancellazione account

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 12 agosto 2023) (Adnkronos) –varache portano alladi un, compresi quelli di posta elettronica creati con, in caso di prolungata inattività. A partire da oggi, comunica, entra in vigore la policy che prevede ladi unin caso di inattività per 2 anni. L’eliminazione degliinutilizzati comincerà a dicembre 2023. Gli utenti a rischio saranno avvertiti con una serie di email cheinvierà a 8 mesi dalla data dell’eventuale: i messaggi verranno inviati all’e-mail non utilizzata eall’indirizzo di emergenza che ogni utente è tenuto a fornire. L’cancellato ...