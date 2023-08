Questo ammonimento è giunto quando lasi è espressa sulle richieste avanzate da Trump per allentare le restrizioni dell'ordine protettivo, che regolamenta quali prove possano essere ...Finalmente un libro che parla di loro 350 militari italiani in Niger Ilha colpito un ... I magistrati italiani sono i meglio pagati in Europa Un magistrato o unguadagna, in media, ...Invece, sostengono che ladovrebbe stabilire limiti solo per impedire la divulgazione di materiale giudicato 'sensibile', come ad esempio le testimonianze presentate davanti al gran giurì che ...

Golpe: il giudice vieta a Trump di diffondere materiali ‘sensibili’ Globalist.it

Il giudice federale che presiede il caso di sovversione elettorale di Donald Trump nel 2020 ha emesso un divieto che impedisce all'ex presidente di diffondere materiali "sensibili" relativi al prossim ...Il team legale di Trump ha presentato una richiesta alla giudice rche si occupa dell’assalto a Capitol Hill chiedendo di respingere la proposta dell'accusa che mirava a imporre restrizioni più severe ...