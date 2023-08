Gli orfani del Covid rialzano la testa | che fine farà la Commissione?

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 12 agosto 2023) È stato sufficiente che il ministro della salute Orazio Schillaci eliminasse una delle misure sanitarie ancora in vigore, quella sull’isolamento dei positivi, per scatenare una girandola di reazioni stizzite. Riecco Galli e Ricciardi Uno dei primi a farsi notare è stato Massimo Galli che, dopo la sovraesposizione mediatica dell’era pandemica, era un po’ scomparso dai radar. “Non è finito nulla, forse solo nelle speranze di qualcuno ma non nelle certezze”, ha tuonato il professore. Secondo cui, la decisione del governo è un atto politico che non ha alcuna base scientifica. Gli si potrebbe obiettare che la maggior parte delle misure assunte durante la lunga emergenza si sono dimostrate sprovviste di supporto scientifico, a cominciare dal terribile Green Pass che avrebbe dovuto garantire ambienti privi di soggetti contagiati o contagiosi. Inutile prendersi in giro. Nessuno ha mai ...