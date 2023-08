Giudice vieta a Trump di divulgare materiale sensibile

(Di sabato 12 agosto 2023) WASHINGTON – Lafederale Tanya S. Chutkan ha emesso un ‘ordine protettivo’ chea Donalddiil’ del futuro processo che lo vede incriminato per l’assalto al Capitol. Il magistrato ha concluso la prima udienza procedurale con un severo ammonimento all’ex presidente a non fare commenti incendiari o minacciosi, come ha fatto recentemente sui social, avvisandolo che altrimenti dovrà prendere provvedimenti per garantire l’ordinata amministrazione della giustizia. L'articolo L'Opinionista.

Questo ammonimento è giunto quando lasi è espressa sulle richieste avanzate da Trump per allentare le restrizioni dell'ordine protettivo, che regolamenta quali prove possano essere ...L'ex presidente non potrà divulgare materiale sensibile e laha promesso che prenderà ogni misura per salvaguardare l'integrità del procedimento. Chutkan ha stabilito che Trump è libero di ...Lafederale Tanya S. Chutkan ha emesso un 'ordine protettivo' chea Donald Trump di divulgare il materiale 'sensibile' del futuro processo che lo vede incriminato per l'assalto al Capitol.

WASHINGTON - La giudice federale Tanya S. Chutkan ha emesso un 'ordine protettivo' che vieta a Donald Trump di divulgare il materiale 'sensibile' del ...Questura di Roma condannata per aver fatto stare in coda troppo tempo un migrante. Per il giudice è stato leso il suo "diritto assoluto" ed è stato esposto "a rischio espulsione" ...