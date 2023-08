Giornata mondiale dell’elefante | un’alleanza per salvare la specie

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 12 agosto 2023) Oggi 12 agosto è la, un animale simbolo di forza, di potenza ma anche di mansuetudine e di tranquillità. L’elefante da sempre rappresenta un elemento iconico nel nostro immaginario. Da occidentali le sue movenze e le sue fattezze inusuali (secondo i nostri canoni) gli hanno assicurato un fascino esotico. Il 12 agosto ricorre la(Wwf)E per questo il grande mammifero con proboscide è una presenza immancabile in tutti i prodotti culturali, sia letterari che cinematografici, ambientati in luoghi lontani e misteriosi, soprattutto se collocati in quella terra magica e piena di sogni che per noi l’Oriente. Gli elefanti fanno parte del paesaggio asiatico da millenni e sono unachiave che porta benefici alle ...