Gianni Morandi | pazzesco a Taormina | cosa combina sul palco a 78 anni | Video

(Di sabato 12 agosto 2023) Avere 78e non sentirli. Anzi, dimostrarne meno rispetto a un ragazzino. Semplicemente, che ora sta attraversando l'Italia con il suo tour GoGo Estate. E ogni giorno il cantante, sui suoi seguitissimi profili social, posta alcunie alcune immagini dei momenti più belli delle sue esibizioni. Ora è in Sicilia. Dunque, prima foto eda Agrigento, con un selfie dalla Scala dei Turchi. Poi, in una location fantastica, dove il 10 agosto ha tenuto un concerto al teatro antico. Prima dell'esibizione, ecco chesi mostra sui social mentre fa il bagno nelle acque cristalline del mare: ", una rinfrescata prima del concerto di questa sera al Teatro ...

... dimenticando però che l'aula del Senato, con il suo altissimo valore simbolico, è stata concessa per una celebraziome a, consentendo di smontare i banchi del Governo, quegli stessi ......mare" Alice " "Messaggio" Nada " "Ti stringerò" Pooh " "Canzone per l'inverno" Rettore - "Lamette" Alberto Camerini " "Tanz bambolina" Fabio Concato " "Domenica bestiale"...è di nuovo in Sicilia per il suo tour estivo e, come sempre, condivide con i fan sui social network le meraviglie che sta scoprendo nell'Isola. Dopo la tappa ad Agrigento, dove si è ...

VIDEO | Gianni Morandi che energia, prima un tuffo a Taormina e poi il concerto esplosivo al Teatro Antico MessinaToday

Lo sfogo di Giovanna Donato, ex moglie di Andrea Cerulli, portuale di 47 anni, una delle 43 vittime del crollo di Genova del 2018 ...Un monumento della musica italiana che non ha mai perso la sua freschezza. E piace a tutte le generazioni Un monumento nel monumento. Gianni Morandi al Teatro Antico di Taormina, la bellezza della sem ...