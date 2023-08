Genoa | Gilardino | “Soddisfatto della gara | spiace per i tre gol subiti”

Leggi su sportface

(Di sabato 12 agosto 2023) Il tecnico del, Alberto, ha parlato in conferenza stampa alla fine del match vinto per 4-3 sul Modena, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2023/24. “Sonodell’approccio alla. Al 30?, dopo il gol subito, abbiamo abbiamo abbassato un po’ troppo la testa ma siamo riusciti a rimetterla in piedi, nel secondo tempo abbiamo dato sprazzi di gioco importante.per aver preso tre gol in questo modo ma c’è la consapevolezza di aver fatto un’ottima”. Il tecnico ha poi proseguito: “Junior dovrà recuperare da un picciolo problema muscolare e ce l’avremo più avanti. De Winter è a disposizione come Messias, arrivano in un gruppo ben rodato e si dovranno mettere a disposizione come hanno fatto tutti gli altri ma siamo contenti e felici. Molto bene ...