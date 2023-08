Genoa | Gilardino | “Ok col Modena | testa alla Fiorentina Retegui-Gudmundsoon

(Di sabato 12 agosto 2023) Il tecnico del Grifone soddisfatto dopo la vittoria in Coppa Italia ma pensa già al debutto in Serie A con la

È un Albertosoddisfatto quello che parla dopo la vittoria del suocontro il Modena in Coppa Italia . Un successo, quello del Grifone , arrivato per 4 - 3 nei trentaduesimi di finale del torneo e ...... Albertoha commentato la vittoria per 4 - 3 delcontro il Modena ai trentaduesimi di Coppa Italia. LE PAROLE - "Sono soddisfatto dell'approccio alla gara. Al 30 , quando abbiamo ...In conferenza stampa dopo la vittoriosa gara di Coppa Italia, Albertoha parlato di molti argomenti, a cominciare dai nuovi arrivati per il. Ecco quanto ripreso da TMW. MESSIAS E DE ...

Genoa, Gilardino: 'Spiace per i gol presi ma sono contento. Ecco cosa ci daranno Messias e De Winter' Calciomercato.com

E le scelte di Gilardino contro il Modena sono fatte anche in funzione della sfida di sabato prossimo contro i viola a Marassi. I due giocatori squalificati in campionato, Sabelli e Strootman, partono ...Torna in scena la Coppa Italia con quattro match validi per i trentaduesimi di finale. Vittoria di misura del Frosinone di Eusebio Di Francesco che battono il ...