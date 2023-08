GdF scopre frode sul Superbonus 110% | sequestro di 1 | 6mln per lavori mai realizzati

(Di sabato 12 agosto 2023) I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Udine, al termine di un'indagine che ha preso in esame i crediti fiscali generati daiedili rientranti nel "", hanno dato esecuzione ad un provvedimento difinalizzato alla successiva confisca pari a circa 1,6 milioni euro.Gli accertamentiLe persone truffate sarebbero circa 500, le quali hanno versato caparre per 5 milioni di euro. Nell'inchiesta sono indagate 4 persone: i due titolari di una azienda edile, un commercialista e un ingegnere.edili maiSulla scorta degli elementi probatori raccolti è stato possibile accertare che i due responsabili di una società friulana, operante nel settore delle costruzioni edili, hanno agito per ottenere indebitamente il ...

I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Udine, al termine di un'indagine che ha preso in esame i crediti fiscali generati dai lavori edili rientranti nel "Superbonus 110%", ...

