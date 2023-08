Gazzetta – Napoli | Mario Rui rinnova fino al 2026

Leggi su justcalcio

(Di sabato 12 agosto 2023) 2023-08-11 11:17:26 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: Un anno di contratto in più per il portoghese che ha accettato la riduzione d’ingaggio proposta dal club ottenendo però una durata maggiore Dal nostro inviato Vincenzo D’Angelo 11 agosto – castel di sangro (aq) In attesa che Victor Osimhen e iltrovino l’accordo definitivo, ormai prossimo al traguardo, ilcentra un altro obiettivo. Il sorriso dopo la tempesta, una stretta di mano che sa di promessa d’amore. E la firma, quella tanto desiderata e alla fine trovata, malgrado qualche tensione durante i lavori in corso.Ruicol: il nuovo contratto avrà durataal, un anno in più rispetto al ...