Gazzetta – Kane al Bayern | costo totale 220 milioni Ora obiettivo Champions

(Di sabato 12 agosto 2023) 2023-08-11 13:21:11 Arrivano conferme dalla: I bavaresi si assicurano l’agognato bomber, dopo aver monopolizzato per giorni le pagine di calciomercato tra rifiuti e rilanci: un’operazione, complessivamente, da 220Elmar Bergonzini 11 agosto – MILANO Numeri da una parte, numeri dall’altra. Che si scontrano e fanno riflettere. IlMonaco ha chiuso la trattativa con il Tottenham per Harry. La punta tanto desiderata dai bavaresi potrebbe esser presentata già sabato, a margine della Supercoppa che i campioni di Germania disputeranno con il Lipsia all’Allianz Arena. Per lui, al termine di una trattativa durata più di un anno, ilsborserà in tutto 220di euro, considerando il cartellino (100più 20 di bonus) e ...

Il nuovo attaccante del Bayern è finalmente arrivato in Germania: ecco le prime immagini di Harrya Monaco di ...... che però è sempre più vicino a Harry. Un risvolto che magari può portare al ravvivarsi dell'... Come riporta 'Ladello Sport', la temperatura del rapporto si è alzata sensibilmente in ...Rassegna stampa 11 agosto 2023 - calciomercato.it'Ladello Sport' titola in prima pagina ...spalla 'Scudetto a ostacoli' con l'elenco di tutti i problemi delle cinque favorite e ancora '...

Kane-Bayern, adesso ci siamo. C'è anche il sì del giocatore La Gazzetta dello Sport

Vlahovic via dalla Juve, si potrebbe presto aprire un’altra strada per l’attaccante serbo: tutti i dettagli Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, il Tottenham potrebbe fiondarsi su Dusan Vlahovic do ...Colpo di scena nella trattativa tra Inter e Udinese per il trasferimento di Lazar Samardzic . Il centrocampista 21enne ha superato ieri le visite mediche, ma nelle ultime ore l'entourage del giocatore ...