Gazzetta – Juve | il giovane talento De Winter va al Genoa

(Di sabato 12 agosto 2023) 2023-08-11 12:51:37 L’autorevoledello Sport: Il difensore ceduto in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni: era stato lui a chiedere di andare nel club di Gilardino, per trovare maggiore spazio rispetto ai bianconeri Giovanni Albanese 11 agosto – torino Un lungo pomeriggio d’attesa alla Continassa, tra telefonate e confronti verbali veloci con il suo agente: solo nella tarda serata del 10 agosto Koni Deha ottenuto ciò che aveva chiesto al suo entourage e allantus che hanno voluto accontentarlo, cioè il trasferimento al. Lì riabbraccia il direttore Marco Ottolini, colui che lo aveva portato in Italia qualche anno fa: il dirigente del Grifone si era palesato a Torino mercoledì e, a margine dell’amichevole in famiglia giocata dalla ...

1 Prosegue nella ruggine la querelle Bonucci - Juventus. Il difensore si e mosso per vie legali. Ha da poco rifiutato un'offerta dell'Ajax e dovra dimostrare, scrive La Gazzetta dello Sport, che la Juventus ha violato l'articolo 7 dell'accordo collettivo - per la tutela dei diritti dei calciatori che ritengono ci sia stata un'esclusione ingiustificata dagli allenamenti.

Juve, il piano economico per tenere Vlahovic e Chiesa La Gazzetta dello Sport

Calciomercato Juve: sono molti i bianconeri che potrebbero salutare in questa sessione di calciomercato. Tra questi anche un titolare Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciomerc ...Prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo fissato a 8 milioni di euro, più due di eventuali bonus, pagabili in quattro anni. Sono le condizioni concordate tra Juventus e Genoa pe ...