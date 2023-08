Gasparri contro Zuckerberg e Musk | “Pagassero le tasse prima di menarsi”

(Di sabato 12 agosto 2023) Le voci intorno all’intra Marke Elonal Colosseo continuano a diffondersi, ma Mauriziopare non apprezzare tale prospettiva. Maurizio, vicepresidente del senato, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, ha affrontato il tema riguardante Elone Mark, che potrebbero affrontarsi in un inMma all’interno del Colosseo. L’esponente di Forza Italia, Maurizio(Ansa Foto) Notizie.comVa avanti da settimane il dibattito sui social, in cui si discute del possibile indi Boxe o Mma tra il fondatore di Facebook e quello di Tesla Motors e, da qualche giorno, si vocifera che questo inepocale, potrebbe avvenire all’interno ...

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio. ' Si invocano i principi del libero ... Siamo accanto a Schifani e agli altri leader del territorio, che giustamente sono in campol'......, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di Palazzo Madama, che poi conclude: "Siamo accanto a Schifani e agli altri leader del territorio, che giustamente sono in campol'...Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Maurizio, in un intervista a Repubblica, ... Lo stesso discorso vale anche per Marine Le Pen che èl'euro e su posizioni estreme. Ricordo a ...

Caso Salvo Sottile in Rai, Maurizio Gasparri scatenato contro l'Usigrai Il Tempo

TLC, la nota di Gasparri: "Newco Capire come Stato pagherà. E per Open Fiber scelte coraggiose evitando sperperi".TLC, la nota di Gasparri: "Newco Capire come Stato pagherà. E per Open Fiber scelte coraggiose evitando sperperi".