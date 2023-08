Garcia non sa dove sistemare Raspadori | nel Napoli non c’è un’idea convincente di gioco Corbo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 agosto 2023) Su Repubblica, Antoniocommenta la vittoria della squadra disull’Apollon per 2-0 nell’ultima amichevole del ritiro estivo in Abruzzo. Una partita e una vittoria che contengono “più punti interrogativi di un questionario“. Ildiè apparso poco brillante. Ha trovato la luce “dopo un’ora di profonda opacità” grazie a Osimhen, ma fino a quel momento non si è vistadi. E soprattutto,non sainseriree questo è un problema da risolvere.scrive: “Questa vittoria ha più punti interrogativi di un questionario. Un’ora esatta senza mostrare unaidea diè ...