Gama | «È stato difficile non esserci al Mondiale | mi sono concentrata sul calcio giocato»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 agosto 2023) Sara, difensore e capitana delle Juventus Women, ha parlato a La Stampa della sua esclusione alcon l’Italia Femminile Sara, difensore e capitana delle Juventus Women, ha parlato a La Stampa della sua esclusione alcon l’Italia Femminile.DA CASA – «Ènon, misul. Non davo per scontato nulla, ero a disposizione, come le mie compagne. Stavo bene fisicamente e lo avevo dimostrato. Avevocon continuità nell’ultimo periodo, scoprirmi fuori mi ha amareggiata. Resto convinta che la mia esperienza, 130 presenze in Nazionale, potesse essere di supporto sotto ogni punto di ...