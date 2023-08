... di volta in volta, di portafogli, soldi dalla cassa,e vinci, ecc.! All'uomo sono state contestate dalla Procura anche un tentativo dipresso una cassa continua e due rapine commesse ...... di volta in volta, di portafogli, soldi dalla cassa,e vinci, ecc. All'uomo sono state contestate dalla Procura anche un tentativo dipresso una cassa continua e due rapine commesse con ...Tra i "colpi" messi a segno, ildie vinci presso un tabacchino e il tentativo di rapina di un bracciale ai danni di una albergatrice. La proprietaria della borsa trovata addosso alla ...

Furto di gratta e vinci al bar Sabrina di Dalmine: i ladri entrati forzando una finestra BergamoNews.it

Prima il colpo, poi la fuga precipitosa. Rubati stecche di sigarette, gratta e vinci e soldi trovati in cassa.Nuovo furto con spaccata a Palermo ... commerciali hanno utilizzato una vettura rubata per sfondare la vetrina e rubare stecche di sigarette, gratta e vinci e soldi trovati in cassa. Per fuggire… ...