Furia Guardiola | che lite con Haaland a fine primo tempo

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 12 agosto 2023) Iniziata ufficialmente ieri la Premier League 2023-2024 con l’esordio dei campioni in carica del Manchester City sul campo del neopromosso Burnley L’attesa è finalmente finita. Ieri sera è ufficialmente iniziata la Premier League 2023-2024 che ha visto l’esordio dei campioni in carica del Manchester City in casa del neopromosso Burnley. Oggi toccherà all’Arsenal di Arteta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.