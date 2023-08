Fuoco | sfollati e 80 morti | cosa ha causato gli incendi alle Hawaii

Leggi su open.online

(Di sabato 12 agosto 2023) Le fotografie del prima e del dopo rendono bene l’idea del livello di devastazione sull’isola di Maui, travolta dagliche hanno ucciso 80 persone. Il bilancio delle vittime, che rischia di aggravarsi nelle prossime ore, è stato fornito dautorità locali. Oltre ai decessi, circa 1400 tra turisti e cittadini si trovano in rifugi di emergenza per l’evacuazione. Mentre sono 1000 quelli che risultano irraggiungibili. Cifra, quest’ultima, soggetta a continui aggiustamenti a causa della mancata comunicazione dovutalinee telefoniche non ancora del tutto stabili. Ciò che è certa, però, è l’entità di quanto andato perso nel peggior «disastro naturale nella storia dello Stato», ha detto il governatore Josh Green. Mille edifici distrutti Solo a Lahaina, centro storico e ...