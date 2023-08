Fuochi d’artificio senza autorizzazione per la festa del Santo Patrono | denunciato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri sera, i carabinieri della Stazione di Cerreto Sannita, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento un 47 enne del luogo, il quale in occasione dei festeggiamenti e della processione religiosa tenutasi lo scorso 10 agosto nel comune di San Lorenzello in onore del“San Lorenzo Martire ” non avendo alcun titolo autorizzativo accendeva deifacendoli esplodere mediante l’utilizzo di un mortaio artigianale, “posto sotto sequestro” mettendo in serio pericolo l’incolumità dei partecipanti alla manizione. Al termine degli accertamenti il 47enne, da ritenersi sottoposto alle indagini e quindi innocente fino a sentenza definitiva, è statoall’autorità giudiziaria ...