Funerali Murgia | presenti anche Schlein e Saviano La folla all’uscita intona “Bella Ciao”-VIDEO

Leggi su notizie

(Di sabato 12 agosto 2023)Michela. In chiesa e sulla bara nessun fiore, su sua volontà, ma composizioni con peperoncini, carciofi e il mirto della sua Sardegna. Tra ila segretaria dem, Ellye Roberto. Tra i tanti corita più volte dai tantissimi giunti a Piazza del Popolo per dare l’ultimo saluto alla scrittrice Centinaia di persone a battere le mani, qualcuno a cantare ‘’, davanti alla chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, dove oggi si sono celebrate le esequie di MichelaMichela, foto AnsaPiu’ che un funerale sembrava una grande festa, come ...