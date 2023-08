Funerali Michela Murgia | Schlein | Saviano e Pascale alla Chiesa degli Artisti | ultimo saluto alla scrittrice

(Di sabato 12 agosto 2023) Si svolgeranno oggi alle 15:30 idi, lamorta due giorni fa dopo una lunga battaglia contro un tumore al rene, arrivato al quarto stadio. Il feretro è già arrivato in piazza del Popolo ed accolto da centinaia di persone. Presenticerimonia all'interno della Ba

Sono terminati idiMurgia , morta giovedì all'età di 51 anni. All' uscita dalla chiesa degli Artisti a Roma , la bara, portata a spalla da alcuni componenti della famiglia e dall'amico Roberto ...È una parte del discorso fatto da Roberto Saviano durante idiMurgia nella chiesa degli Artisti di Roma . 'Non ci hai mai fatto sentire il peso del suo dolore, nemmeno negli ultimi ...Vedi Anche Le immagini deidiMurgia: Saviano porta il feretro fuori dalla chiesa e le persone cantano Bella ciao 'Il libro della sua vita non è finito, le sue pagine continuano a ...

Michela Murgia, folla per i funerali a Roma. Saviano: "Non ci ha fatto pesare suo dolore" Sky Tg24

I funerali, celebrati da don Walter Insero, hanno visto la partecipazione e gli interventi di diversi personaggi che hanno ricordato Michela Murgia, da Roberto Saviano alla scrittrice Chiara Valerio. ...Il feretro di Michela Murgia esce dalla Chiesa degli artisti dove si è appena svolto il funerale, salutato da un lungo applauso e dalla canzone Bella ciao da ...