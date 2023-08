Funerali Michela Murgia | Saviano | “Non ci ha fatto pesare il suo dolore” Don Insero | “Tante battaglie mantenendo la fede”

(Di sabato 12 agosto 2023) Si sono svolti questo pomeriggio, 12 agosto, alla Chiesa degli artisti in piazza del Popolo a Roma idi, la scrittrice scomparsa a 51 anni dopo un tumore ai reni. Tanti i personaggi noti, politici e intellettuali, che hanno preso parte alle esequie. Presenti, tra gli altri, la segretaria del Pd Elly Schlein, Francesca Pascale e la moglie Paola Turci. Al termine delle esequie dalla folla radunata all’esterno della chiesa, circa mille persone, è partito il canto Bella ciao e un lungo applauso. Delusione da parte dei tanti fan giunti a Piazza del Popolo per dare l’ultimo saluto ae che non hanno trovato posto in chiesa. C’è anche chi, a causa del gran caldo, si è sentito male. Critiche da parte di alcuni presenti all’organizzazione: “Mancano le forze dell’ordine, la ...

Tantissima gente si è radunata davanti alla Chiesa romana dove si sono svolte le esequie della scrittrice, morta giovedì a 51 anni. Presente suo marito, Lorenzo Terenzi, i suoi figli d'anima e ...diMurgia a Roma: folla all'arrivo del feretro presso la Chiesa degli Artisti, le ...... Sandro Veronesi, Lella Costa, Chiara Valerio ed Elly Schlein Una grande folla si è riunita davanti alla Chiesa degli Artisti a Roma dove si sono celebrati idiMurgia . Il feretro ...

Michela Murgia, i funerali della scrittrice oggi a Roma la Repubblica

«Sono le parole più difficili della mia vita. Michela voleva che che questa giornata fosse per tutti. Vedendo quanta gente e quanto amore c'è in questa chiesa non posso darle torto». Così Michela Murgia, iniziati i funerali alla Chiesa degli artisti a Roma | L'ultima telefonata al fratello: "Sto andando, non piangete" I funerali della scrittrice Michela Murgia, scomparsa giovedì a 51 anni, sono in corso nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma, la Chiesa degli artisti. In chiesa non ci sono fiori, secondo ...