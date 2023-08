Funerali Michela Murgia | migliaia in Piazza del Popolo

(Di sabato 12 agosto 2023) Roma saluta per sempre. Idella scrittrice, morta il 10 agosto all’età di 51 anni, si tengono oggi, sabato 12 agosto, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti, alle 15.30., da convinta Cattolica e teologa, ha sempre testimoniato chiaramente la sua fede, prettamente inclusiva, a tratti anche divisiva. La L'articolo proviene da Il Difforme.

Michela Murgia, iniziati i funerali alla Chiesa degli artisti a Roma | L'ultima telefonata al fratello: "Sto andando, non piangete" TGCOM

