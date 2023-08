Funerali Michela Murgia | “Mai smesso di essere felice e di difendere gli ultimi e i diritti” | il commosso ricordo di Saviano

(Di sabato 12 agosto 2023) Rivolgendosi a, Cathy La Torre in queste ore ha scritto: “Meglio esserci lasciate che non esserci mai incontrate”. Si sono svolti nel primo pomeriggio di oggi idella scrittrice, morta a soli 51 anni dopo aver combattuto contro un tumore al quarto stadio.: l’intervento diLe esequie sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

diMurgia, la scrittrice scomparsa giovedì all'età di 51 anni, si sono svolti nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma, conosciuta come la Chiesa degli artisti. All'interno ......di persone accorse davanti alla Chiesa degli Artisti di Roma per idella scrittrice, sono stati in tanti ad ascoltare Roberto Saviano. " Questo funerale non ha nulla di privato ......La saluto e la ringrazio a nome di una comunità molto ampia: quella degli italiani', ha detto il regista Paolo Virzì al termine deidella scrittriceMurgia. xc5/ads Condividi questo ...

Michela Murgia, folla per i funerali a Roma. Saviano: "Non ci ha fatto pesare suo dolore" Sky Tg24

«È difficile adesso parlare di lei al passato, così ne parlerò al futuro». Comincia così il discorso di Chiara Valerio, scrittrice e amica di Michela ...L’ultimo saluto all’intellettuale scomparsa il 10 agosto all’età di 51 anni si tiene nel pomeriggio, alle 15.30. Le esequie nella Chiesa degli Artisti, nel centro storico della Capitale… Leggi ...