Funerali Michela Murgia | la bara portata a spalla fuori dalla Chiesa tra gli applausi

AGI/Vista - IdiMurgia alla Chiesa degli Artisti a Roma. La folla in attesa dell'uscita della bara ha intonato "Bella ciao" per omaggiare la scrittrice....diMurgia nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma, la Chiesa degli Artisti, giornalista e scrittrice venuta a mancare giovedì 10 agosto all'età di 51 anni. A celebrare i...... ha detto Roberto Saviano al termine deidiMurgia.

Michela Murgia i funerali a Roma, Saviano: «Sono disperato. Ci lascia un compito: difendere i diritti». E la folla canta «Bella ciao» Corriere Roma

L’ultimo saluto all’intellettuale scomparsa il 10 agosto all’età di 51 anni si tiene nel pomeriggio, alle 15.30. Le esequie nella Chiesa degli Artisti, nel centro storico della Capitale… Leggi ...(Agenzia Vista) Roma, 12 agosto 2023 L'uscita della bara di Michela Murgia dalla Chiesa degli Artisti fra gli applausi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...