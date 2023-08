Funerali Michela Murgia | corone di fiori rimandate indietro | ecco perché

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 12 agosto 2023) Si sono celebrati oggi, sabato 12 agosto 2023, idipresso la Basilica di Santa Maria in Montesanto (la chiesa degli Artisti) in piazza del Popolo a Roma. La funzione non è stata trasmessa in televisione ma solo sul web da alcune testate giornalistiche autorevoli. All'esterno tantissime persone per dare il proprio saluto alla scrittrice scomparsa a causa di un tumore al quarto stadio. Nientein chiesa per le esequie di? Addirittura una corona inviata dal comune di Roma è stata rispedita. Una scelta lecita secondo le volontà della drammaturga: ammessi sono composizioni vegetali con mirto, carciofi, peperoncini, limone. Anche i cuscini disono stati «rifiutati» e ...