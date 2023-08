Funerali di Michela Murgia nella Chiesa degli Artisti di Roma Saviano | «Per lei era la condivisione il senso di tutto»

(Di sabato 12 agosto 2023) Sono terminati idella scrittrice, attivista femminista, celebratiBasilica di Santa Maria in Montesanto in piazza del Popolo a. All’uscita dalla, il feretro è stato accolto da un lunghissimo applauso, diventato un’ovazione sulle note di Bella Ciao, il canto di resistenza e speranza intonato dai presenti. La cerimonia funebre è stata celebrata da don Walter Insero, professore associato alla Pontificia università gregoriana e Cappellano presso la Rai dal 2004, che quest’anno ha celebrato le sepolture di Andrea Purgatori e Gina Lollobrigida e in passato quelle di Maurizio Costanzo e Gigi Proietti. «È un arrivederci e non un addio», ha esordito. «Lei è nell’oltre, la sua anima è in viaggio verso il ...

Una piazza del Popolo piena nonostante il caldo soffocante, 33 gradi e sole a picco, per assistere ainella Chiesa degli Artisti diMurgia , celebrati da don Walter Insero. Un parterre commosso formato da molti giovani, ma anche da persone di mezza età, ha salutato l'arrivo del ...Tantissima gente si è radunata davanti alla Chiesa romana dove si sono svolte le esequie della scrittrice, morta giovedì a 51 anni. Presente suo marito, Lorenzo Terenzi, i suoi figli d'anima e ...diMurgia a Roma: folla all'arrivo del feretro presso la Chiesa degli Artisti, le ...

«Sono le parole più difficili della mia vita. Michela voleva che che questa giornata fosse per tutti. Vedendo quanta gente e quanto amore c'è in questa chiesa non posso darle torto». Così Michela Murgia, iniziati i funerali alla Chiesa degli artisti a Roma | L'ultima telefonata al fratello: "Sto andando, non piangete" I funerali della scrittrice Michela Murgia, scomparsa giovedì a 51 anni, sono in corso nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma, la Chiesa degli artisti. In chiesa non ci sono fiori, secondo ...