Funerale Michela Murgia | l' addio | ' Ci ha insegnato che possibile amare nel dolore'

Michela Murgia, lacrime e applausi ai funerali | Il sacerdote: "Tante battaglie, mai il timore di manifestare la sua fede" TGCOM

"Michela è nel viaggio verso il Padre, non verso il nulla. Michela ha fatto tante battaglie, vi invito ad accogliere la testimonianza di fede che ha avuto nella prova, nella sofferenza dura che ha ...La scomparsa di Michela Murgia, attesa a Mantova in settembre per la ventisettesima edizione di Festivaletteratura, lascia un profondo segno di sgomento in chi ha avuto… Leggi ...