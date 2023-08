Fulham | ufficiale l’arrivo di Adama Traoré

(Di sabato 12 agosto 2023)è un nuovo calciatore del: arrivato a parametro zero ha firmato un biennale con opzione per il terzo annoè un nuovo giocatore del. L’esterno ex Barcellona ha firmato a parametro zero con i Cottagers. Lo spagnolo ha firmato un contratto biennale, con possibilità di rinnovo per un altro anno. Si tratta di un ritorno in Premier League dopo l’addio ai Wolves a giugno.

Dopo essersi svincolato a parametro zero dal Wolverhampton, il 27enne attaccante esterno ex Barcellona ha firmato un contratto col

Dopo tanti mesi è arrivato l'annuncio ufficiale: affare fatto, che colpo in attacco. Ecco dove giocherà dalla prossima stagione ...Adama Traoré cambia squadra, ma resta in Premier League. Dopo essersi svincolato a parametro zero dal Wolverhampton, il 27enne attaccante esterno ex Barcellona ha firmato un contratto col Fulham.