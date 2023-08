"Fretta è di chi vuole visibilità". Meloni asfalta così Bonaccini e Schlein

(Di sabato 12 agosto 2023) Giorgiareplica con una missiva alla lettera con la qualetenta pressioni sul governo per accelerare i finanziamenti per l'alluvione

"Laè divuole un po' di visibilità" Secondo il premier, 'non bisogna cedere allaed alla frenesia che pare rispondere al desiderio di qualcuno di avere un po' di visibilità, ...è divuole visibilità" "Non bisogna cedere allaed alla frenesia che pare rispondere al desiderio di qualcuno di avere un po' di visibilità , alimentando polemiche inutili". Lo ......al popolo e non si mette mai in dubbio che le promesse elettorali saranno mantenute ine in ... Si potrebbe continuare, ma dipende daè all'opposizione. Ad esempio: è vero che la povertà era ...

Alluvione Romagna, la premier Meloni a Bonaccini: "La fretta è di ... Il Fatto Quotidiano

Giorgia Meloni replica con una missiva alla lettera con la quale Bonaccini tenta pressioni sul governo per accelerare i finanziamenti per l'alluvione ...“Non bisogna cedere alla fretta ed alla frenesia che pare rispondere al desiderio di qualcuno di avere un po’ di visibilità, alimentando polemiche inutili“. Lo scrive la premier Giorgia Meloni in una ...