Forza Italia Benevento al contrattacco | “I Mastella non sono un esempio da imitare”

(Di sabato 12 agosto 2023) Tempo di lettura: 1 minuto“Con riferimento alla recente nota dei mastelliani va precisato che, come facilmente verificabile, non risulta agli atti della Presidenza del Consiglio Regionale alcun incarico conferito alla sorella dell’onorevole Rubano quale ‘dipendente’ dello staff dell’allora Presidente Sandra Lonardo. Semmai, ad onor del vero, circa 15 anni addietro, vi fu una sola ed irrisoria consulenza per attività di studio sul ‘Marsec’. Agli atti, invece, risultano super consulenze ad ‘amici intimi’ deii cui costi furono scandalosi, firmati proprio da Sandra Lonardo. Risultano inoltre agli atti, pubblicati da diversi organi di informazione, i soldi incassati dae qualche suo familiare, mediante operazioni in capo al quotidiano dell’Udeur, il Campanile. Da fonti in line si pos...

come se non avesse avuto né tempo néa sufficienza per esternare un qualche cosa di arcano ...risolto come lui avrebbe desiderato! In quei giorni aveva letteralmente diluviato in tutta, ma ...Arriviamo.del Giusto, PRO IDEALI. Sveglia. Io Cosa Faccio. Un Volantino Nazionale alle Italiane e agli Italiani e a chi ama l'. advertisement Scrivimi. Segna la data. Dal 25 agosto dalle ore ...Noi non avremo molto 'fuoco' sull'aspetto strategico ma daremoall'attitudine dei nostri ... Costil sarà il portiere della Coppae Ochoa sarà il portiere del campionato. Ci occorre una ...

Forza Italia è pronta a presentare degli emendamenti per modificare la nuova tassa sugli extraprofitti bancari, che non condivide nel metodo con sui ...Un mese dopo aver vinto le elezioni, Francesco Italia è scomparso dai radar della vita pubblica siracusana. Non ha partecipato e non partecipa a cerimonie, riunioni, incontri, presentazioni. Una circo ...