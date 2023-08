Forte ondata di calore in arrivo | bisogna evitare aspirina e tachipirina | attenzione al nuovo allarme

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 12 agosto 2023) Dopo questa tregua di qualche giorno, il gran caldo sembra essere pronto a ritornare. Massimaai farmaci: sono pericolosi Se il mese di luglio ci ha fatto sperimentare il gran caldo, con temperature che hanno sfiorato i 40°C in molte città d’Italia, ad agosto invece la situazione sembra essersi placata, tant’è che negli ultimi giorni si segnalano anche temperature sotto la media in alcune zone più vicine alle catene montuose. La tregua è però destinata a finire, come molti temevano già da diversi giorni: ecco quali sono le prossime previsioni e quali gli errori da non commettere assolutamente per non stare male. Torna l’dia questi comportamenti, c’entrano i farmaci (grantennistoscana.it)La prima settimana di agosto ha segnato temperature decisamente più accettabili rispetto a ...