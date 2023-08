Formula 1 | addio Charles Leclerc | cambia tutto in Ferrari | l’aggiornamento inatteso

(Di sabato 12 agosto 2023) A Maranello, la, ha intenzione di continuare ancora cone con Sainz, Federer è fiducioso per i rinnovi In casa, serve una scossa, per “svegliare” un po’l’ambiente, dai vertici alti, fino al meccanico impegnato nelle sostituzioni dei pneumatici durante i gran premi. Una mossa, per poter ambire a qualcosa di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Milan: un esubero ha trovato squadra, ceduto subito (Ansa - Calciomercato.it)Sembra essersi ... Per il prodotto del settore giovanile lombardo, invece, ladovrebbe essere ancora quella del ...... non a caso, nel 2022 - 2023 (nonostante l'di Perisic) è stato superato da Federico Dimarco ... però, non sarebbe giunto perché i nerazzurri non avrebbero gradito ladel prestito con ...Nelle ultime ore giallorossi e nerazzurri sembrano aver trovato lagiusta per il suo arrivo sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato a 7 milioni ...

Formula 1, addio GP di Monza dopo il 2025 Mi-Tomorrow

Si smuove il calciomercato del Milan in uscita: se ne va un altro giocatore, ma rimarrà in Serie A. Ecco di chi si tratta.A Maranello, la Ferrari, ha intenzione di continuare ancora con Leclerc e con Sainz, Federer è fiducioso per i rinnovi ...