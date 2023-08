(Di sabato 12 agosto 2023) Tantissima gente si è radunata davanti alla Chiesa romana dove si sono svolte le esequie della scrittrice, morta giovedì a 51 anni. Presente suo marito, Lorenzo Terenzi, i suoi figli d’anima e personalità come Roberto Saviano, Sandro Veronesi, Lella Costa, Chiara Valerio ed Elly Schlein

C'è già una grande, in attesa della cerimonia, davanti alla Chiesa degli Artisti a Roma dove alle 15.30 si celebreranno i funerali di Michela Murgia. Il feretro, appena arrivato, è stato accolto da un lunghissimo ...FUNERALI DELLA SCRITTRICE 12 agosto 2023 15:07 Fotogallery - Addio a Michela Murgia,alla Chiesa degli Artisti - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ...... nella poesia intitolata appunto 10 agosto, descrive comecelesti. Cito la prima strofa ... Il diacono si presentò dinanzi al Prefetto Daciano in testa ad unadi malati e di emarginati suoi ...

Folla in lacrime e niente fiori per l'ultimo saluto a Michela Murgia a Roma. FOTO Sky Tg24

I funerali di Michela Murgia: applausi e lacrime per l'ultimo saluto alla scrittrice. Una grande folla ha atteso l'arrivo del feretro ...C'è già una grande folla, in attesa della cerimonia, davanti alla Chiesa degli Artisti a Roma dove alle 15.30 si celebreranno i funerali di ...