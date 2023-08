commenta A Marina di Lesina () unè morto annegato in mare mentre faceva il bagno assieme al padre. Il bagnino del lido si è tuffato in acqua riuscendo a portare a riva e a salvare l'uomo. Per il ragazzo, invece, già ...Tanti turisti hanno cercato raggiungere iltuffandosi in mare ma non c'è stato nulla da fare. La famiglia straniera, a quanto si apprende dell'est Europa, risiede ae stava trascorrendo ...Un ragazzo di 17 anni è annegato nel pomeriggio a Marina di Lesina, in provincia di. A quanto si è appreso il giovane stava facendo il bagno con il padre quando è stato sorpreso ...il...

Foggia, 17enne morto annegato a Marina di Lesina: stava facendo il bagno con il padre TGCOM

L'uomo è stato portato a riva e si è salvato. Il corpo del ragazzo, trascinato dalla corrente, è stato recuperato dopo un'ora di ricerche ...