Florida | Romeo e Giulietta vietato a scuola | Troppo sesso | il solito trionfo della cancel culture

Il distretto scolastico della contea di Hillsborough ha infatti vietatoe Giulietta e ... ma è possibile che questo innon lo sappiano nemmeno. È proprio che laggiù, fra migliaia e ...'Lavieta Shakespeare nelle scuole e censura i testi del Bardo, primo tra tutti 'e Giulietta', mentre a Verona stanno per andare in scena gli artisti provenienti dagli Stati Uniti. In primis ...La recente decisione delladi limitare l'insegnamento delle opere di Shakespeare, in particolare 'e Giulietta', ha suscitato scalpore a livello internazionale. Alla radice di questa controversa decisione, c'è una ...

Florida, a scuola vietato "Romeo e Giulietta" perché sessualmente esplicito - Luce Luce

Una scuola superiore dello Stato americano ha definito «oscene»alcune parti dell’opera, ispirandosi a una norma voluta dal governatore Ron DeSantis. Il direttore Mangolini: «La cultura non si vieta, s ...Shakespeare, lo avete presente Il più importante scrittore inglese di tutti i tempi. Ecco, proprio lui è l’autore che in Florida si è deciso di censurare perché “troppo esplicito”.